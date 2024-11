Veja as agências que oferecem auxílio-doença a trabalhadores da indústria em MS

A oferta ao requerimento de benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença para os trabalhadores da indústria foi ampliada em parceria com o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A serviço, realizado por meio do Atestmed no Balcão do Cidadão está disponível em 44 agências dos Correios de Mato Grosso do Sul.

A ampliação foi assinada em outubro, pelos presidentes do INSS e dos Correios, Alessandro Stefanutto e Fabiano Silva dos Santos, respectivamente, e pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. O objetivo é que a parceria chegue a todas as unidades da estatal, que vão se somar às 1,6 mil do INSS que já ofertam o serviço, além do Meu INSS (aplicativo ou site) e Central 135.

A solicitação de benefício por incapacidade temporária representa, 78,66% dos benefícios concedidos, segundo levantamento realizado nesta segunda-feira.



Como funciona

Os segurados podem fazer o requerimento do Atestmed diretamente nas agências dos Correios, onde o funcionário vai digitalizar a documentação e inserir diretamente no sistema do INSS ou ligar para a Central 135 e iniciar o requerimento, deixando para finalizar a solicitação nos Correios dentro de cinco dias.

Um outro serviço poderá ser realizado no Balcão Cidadão: o cumprimento de exigência para todos os requerimentos do INSS.

O cumprimento de exigência ocorre quando, durante a análise do requerimento de um benefício, são identificadas pendências documentais. Ou seja, nada mais é do que um pedido de complementação de documentos ou informações.

A concessão de benefício por incapacidade temporária por meio documental (Atestmed) é condicionada a apresentação de documentação médica ou odontológica física ou eletrônica, legível e sem rasuras.

Confira as agências que realizam o serviço em MS:



Agência Endereço Municípios AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE AV CALOGERAS, 2309 - CENTRO CAMPO GRANDE AC CORONEL ANTONINO AV CONSUL ASSAF TRAD, 238 - MATA DO JACINTO CAMPO GRANDE AC ESTACAO RODOVIARIA RUA VASCONCELOS FERNANDES, 226 - AMAMBAÍ CAMPO GRANDE AC GUANANDI AV BANDEIRANTES, 3825 - GUANANDI CAMPO GRANDE AC IPES AV MASCARENHAS DE MORAES, 2470 - MONTE CASTELO CAMPO GRANDE AC KADIWEU RUA CEARA, 1553 - CENTRO CAMPO GRANDE AC MORENINHA RUA BARREIRAS, 520 - VILA MORENINHA II CAMPO GRANDE AC OKINAWA AV AFONSO PENA, 4909 - SANTA FE CAMPO GRANDE AC DOURADOS RUA JOAO CANDIDO DA CAMARA, 629 - JARDIM AMERICA DOURADOS AC OURO VERDE RUA QUINTINO BOCAIUVA, 454 - JARDIM AMERICA DOURADOS AC AMAMBAI AV PEDRO MANVAILLER, 3103 - CENTRO AMAMBAI AC ANAURILANDIA AV MATO GROSSO, 450 - CENTRO ANAURILANDIA AC APARECIDA DO TABOADO RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 990 - CENTRO APARECIDA DO TABOADO AC AQUIDAUANA RUA MANOEL ANTONIO PAES DE BARROS, 154 - CENTRO AQUIDAUANA AC BATAGUASSU AV DIAS BARROSO, 400 - CENTRO BATAGUASSU AC BRASILANDIA AV MANOEL VICENTE, 1204 - CENTRO BRASILANDIA AC CHAPADAO DO SUL AV QUATRO, 599 - CENTRO CHAPADAO DO SUL AC CORUMBA RUA DELAMARE, 708 - CENTRO CORUMBA AC COSTA RICA RUA JOSE NARCISO SOBRINHO, 436 - CENTRO COSTA RICA AC COXIM RUA ANTONIO JOAO, 111 - CENTRO COXIM AC DEODAPOLIS AV FRANCISCO ALVES DA SILVA, 530 - CENTRO DEODAPOLIS AC ELDORADO RUA SAO PAULO, 1185 - CENTRO ELDORADO AC FATIMA DO SUL AV NOVE DE JULHO, 1169 - CENTRO FATIMA DO SUL AC GLORIA DE DOURADOS RUA ANTONIO SCHIAVE NETO, 401 - CENTRO GLORIA DE DOURADOS AC GUIA LOPES DA LAGUNA TRAVESSA GENERAL OSORIO, 35 - CENTRO GUIA LOPES DA LAGUNA AC IVINHEMA AV REYNALDO MASSI, 2300 - CENTRO IVINHEMA AC JAPORA AV DEP FERNANDO SALDANHA, 795 - CENTRO JAPORA AC JARDIM RUA 1 DE MAIO, 362 - CENTRO JARDIM AC MIRANDA RUA AFONSO PENA, 185 - CENTRO MIRANDA AC NAVIRAI AV IGUATEMI, 99 - CENTRO NAVIRAI AC NIOAQUE AV CORONEL CAMISAO, 770 - CENTRO NIOAQUE AC NOVA ALVORADA DO SUL RUA CASSIANO LEAL PAEL, 352 - CENTRO NOVA ALVORADA DO SUL AC NOVA ANDRADINA AV EURICO SOARES DE ANDRADE, 1001 - CENTRO NOVA ANDRADINA AC NOVO HORIZONTE DO SUL AV MARCOS FREIRE, 670 - CENTRO NOVO HORIZONTE DO SUL AC PARANAIBA RUA CORONEL CARLOS, 1641 - CENTRO PARANAIBA AC PONTA PORA AV BRASIL, 2861 - CENTRO PONTA PORA AC PORTO MURTINHO RUA DOUTOR COSTA MARQUES, 892 - CENTRO PORTO MURTINHO AC RIO BRILHANTE RUA JULIO DE SIQUEIRA MAIA, 1097 - CENTRO RIO BRILHANTE AC RIO VERDE DE MATO GROSSO RUA BARAO DO RIO BRANCO, 110 - CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO AC ROCHEDO RUA DUQUE DE CAXIAS, 31 - CENTRO ROCHEDO AC SAO GABRIEL DO OESTE AV GETULIO VARGAS, 337 - CENTRO SAO GABRIEL DO OESTE AC TAQUARUSSU AV FELINTO MULLER, 1129 - CENTRO TAQUARUSSU AC TERENOS RUA DOUTOR ARI COELHO DE OLIVEIRA, 458 - CENTRO TERENOS AC TRES LAGOAS AV ANTONIO TRAJANO, 100 - CENTRO TRES LAGOAS

