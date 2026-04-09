Vendedores aproveitam show do Guns N' Roses para lucrar na Capital

Não foram só os fãs que ficaram animados com a vinda do Guns N’ Roses para Campo Grande. Quem ganha a vida com as vendas também aproveitou para fazer uma graninha extra.

A passagem da banda internacional de rock Guns N’ Roses por Campo Grande animou os fãs e também quem trabalha acompanhando o grupo e aproveita para aumentar a renda.

Um grupo de São Paulo segue a banda desde Porto Alegre até Belém e comenta que a procura em Campo Grande está aquecida por itens que representam o grupo, como blusas, copos e lenços.

Jonny Gabriel, de 19 anos, está acostumado a vender nas ruas, em portas de estádios e em shoppings. “A procura está bem diversificada”, comentou.

Já Clayton Pereira, de 39 anos, viaja com o pai e une o útil ao agradável, já que é fã de rock e do Guns N’ Roses. “Todo ano que eles vêm a gente acompanha.”

Marcos Bezerra, de 63 anos, é autônomo há mais de 20 anos e, apesar da experiência em viagens, Campo Grande o surpreendeu em um aspecto. “Um sol e meio para cada um”, brincou ao comentar o clima da cidade. Assista:

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