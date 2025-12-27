Vídeo: Ataque de abelhas provoca correria e abandono de veículos no São Conrado

Sarah Chaves e Brenda Assis atualizado em 27/12/2025 às 14h41

Um ataque de abelhas provocou correria e tumulto na manhã deste sábado (27), próximo ao Mister Junior da Av. Gal Alberto Carlos com Rua Internacional, no bairro São Conrado, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, diversas pessoas foram atacadas enquanto tentavam fugir do local.

O pânico fez com que veículos fossem abandonados na via pública. Carros, caminhonetes e bicicletas ficaram parados exatamente como estavam no momento do ataque, já que os ocupantes deixaram tudo para trás para escapar das abelhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para isolar a área e controlar a situação, a fim de evitar novos ataques.

Informações preliminares são de que os insetos estavam dentro do mercado e teriam se alvoroçado quando alguém forçou a retirada. O JD1 entrou em contato com a unidade para confirmar, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto.

