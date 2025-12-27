Menu
Vídeo: Ataque de abelhas provoca correria e abandono de veículos no São Conrado

O Corpo de Bombeiros isolou área, mas não há informações oficiais sobre o que provocou o enxame

27 dezembro 2025 - 14h10Sarah Chaves e Brenda Assis    atualizado em 27/12/2025 às 14h41
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

Um ataque de abelhas provocou correria e tumulto na manhã deste sábado (27), próximo ao Mister Junior da Av. Gal Alberto Carlos com Rua Internacional, no bairro São Conrado, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, diversas pessoas foram atacadas enquanto tentavam fugir do local.

O pânico fez com que veículos fossem abandonados na via pública. Carros, caminhonetes e bicicletas ficaram parados exatamente como estavam no momento do ataque, já que os ocupantes deixaram tudo para trás para escapar das abelhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para isolar a área e controlar a situação, a fim de evitar novos ataques.

Informações preliminares são de que os insetos estavam dentro do mercado e teriam se alvoroçado quando alguém forçou a retirada. O JD1 entrou em contato com a unidade para confirmar, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto.

Matéria atualizada para acréscimo de informação - 14h41

