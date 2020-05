Vídeo - campeonato de pipas gera aglomeração na periferia

Imagens enviadas por um leitor ao JD1 mostram uma aglomeração de pessoas na Praça Jardim Carioca em Campo Grande, neste domingo (24). De acordo com ele, no momento estava acontecendo um campeonato de pipas.

No vídeo é possível observar centenas de pessoas divididas em pequenos grupos, muitas soltando pipas, alguma observando e outras de bicicleta.

O leitor conta que estava indo visitar um familiar, que mora na região, quando se deparou com a cena, “eu fui surpreendido com a aglomeração, que deveria ter mais ou menos umas 500 pessoas”, disse.

Operação Cerol

A Guarda Civil Metropolitana (GCM), realiza a “Operação Cerol” em quatro regiões de Campo Grande, com o objetivo de apreender a tirar das ruas linhas chilenas e de cerol, que colocam em risco a vida de usuários das linhas e pessoas que circulam nas proximidades.

As regiões abordadas na “Operação Cerol” são Anhanduizinho, Lagoa, Prosa e Segredo. Somente ontem (24), os agentes municipais apreenderam 111 objetos entre linhas e pipas e abordaram 186 pessoas.

Desde o inicio da operação, no dia 8 de maio, já foram 1.383 pessoas abordas nas quatro regiões e 680 materiais recolhidos. Vale lembrar que a “Operação Cerol” não é realizada na região do Imbirussu, onde fica localizado o Jardim Carioca, onde as imagens foram filmadas.

