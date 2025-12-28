Vídeo: Capivara vira atração ao observar vitrine no centro de São Gabriel do Oeste

Uma capivara foi flagrada circulando pela região central de São Gabriel do Oeste na noite de sexta-feira (26) e chamou a atenção de moradores. O animal chegou a parar em frente à vitrine de uma loja de roupas, aparentando observar os produtos expostos. A cena inusitada foi registrada em vídeo e enviada ao Veja Folha por meio do canal Você Repórter.

Nas imagens, a capivara aparece tranquila, caminhando pela calçada sem demonstrar sinais de agitação. Após alguns instantes, ela deixa o local e segue pela avenida Getúlio Vargas.

A presença de capivaras é relativamente comum no município, que possui áreas com grande concentração de animais silvestres, principalmente nas proximidades de córregos, parques e regiões mais afastadas do centro, onde os flagrantes são frequentes.

