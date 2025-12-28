Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Vídeo: Capivara vira atração ao observar vitrine no centro de São Gabriel do Oeste

O animal foi visto caminhando pela calçada e seguindo pela avenida Getúlio Vargas

28 dezembro 2025 - 16h17Sarah Chaves
Foto: Veja FolhaFoto: Veja Folha  

Uma capivara foi flagrada circulando pela região central de São Gabriel do Oeste na noite de sexta-feira (26) e chamou a atenção de moradores. O animal chegou a parar em frente à vitrine de uma loja de roupas, aparentando observar os produtos expostos. A cena inusitada foi registrada em vídeo e enviada ao Veja Folha por meio do canal Você Repórter.

Nas imagens, a capivara aparece tranquila, caminhando pela calçada sem demonstrar sinais de agitação. Após alguns instantes, ela deixa o local e segue pela avenida Getúlio Vargas.

A presença de capivaras é relativamente comum no município, que possui áreas com grande concentração de animais silvestres, principalmente nas proximidades de córregos, parques e regiões mais afastadas do centro, onde os flagrantes são frequentes.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução
Cidade
Vídeo: Ataque de abelhas provoca correria e abandono de veículos no São Conrado
Energisa oferece oportunidade de renegociação
Cidade
Campanha de negociação de dívidas com a Energisa termina no sábado (26)
Abertura Jubileu
Cidade
Missa marca encerramento do Jubileu da Esperança neste domingo com interdições
Foto: Renata Fontoura/TV Morena
Cidade
Sexta-feira concentra último atendimento regular de agências antes do Ano-Novo
Dr. Eduardo Valentim
Cidade
Vídeo: 'Sem a Santa Casa, a saúde do Estado entra em colapso', médico relata dificuldades
Imagens promocionais: A empregada, Bob Esponja e Avatar: Fogo e Cinzas
Cidade
Nova aventura de Bob Esponja chega às telas no Natal
Imagem criada com auxílio de IA
Cidade
Agetran divulga interdições em Campo Grande até o fim do ano
Foto: José Augusto/Ônibus Brasil
Cidade
Passagem do 'busão' custa R$ 2 no Natal em Campo Grande
Foto: Divulgação/SECCG
Cidade
Diretoria sindical percorre lojas e reforça diálogo com comerciários
Catedral Santo Antônio
Cidade
Arquidiocese divulga programação de missas de Natal na Capital

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101
Polícia
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101