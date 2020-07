Vídeo: em tom grave, Marquinhos diz que fará blitze “assustadoras” a partir de hoje

Como medida para diminuir o número de acidentes de trânsito e, consequentemente, permitindo alívio na ocupação de leitos nos hospitais de Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad alertou que reforçará, a partir desta quinta-feira (30), o número de agentes em blitze nas ruas da cidade.

“Não vamos aplicar a lei seca, mas estamos indiretamente cuidando daqueles que vão dirigir sob efeito de álcool e vamos colocar, a partir de hoje, um número assustador de funcionários para realizar os exames com bafômetro naqueles que estão circulando com carro e com moto dentro da nossa cidade”, disparou na live de hoje.

Marquinhos ressaltou que os agentes não perdoarão quem for pego dirigindo ou pilotando sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com documentos vencidos ou com alguma dose de álcool no sangue. “Não saia na rua a partir de hoje. Se você quiser arriscar, arrisque, mas vamos colocar pessoas para fiscalizar e acredito que o seu final não será feliz”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também