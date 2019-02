Violência Obstétrica é tema de Audiência Pública nesta quinta-feira

Preocupada com números de casos de violência obstétrica, que vai desde a recusa de atendimento, procedimentos médicos desnecessários e errôneos, agressões verbais a qualquer outra situação que cause desconforto à gestante, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza Audiência Pública, nesta quinta-feira (28) para debater sobre o tema.

A proposta da Audiência “Procedimentos Investigatórios sobre Violência Obstétrica” é buscar em conjunto mecanismos de soluções para a problemática, bem como iniciar os trabalhos para apresentação de um protocolo de atendimento nas maternidades, hospitais e Unidades de Saúde, tanto públicas quanto privadas no MS, durante o pré-natal, no parto e pós-parto.

A Audiência Pública, promovida pela OAB/MS, será na quinta-feira (28) das 13h30min às 18h30min, no Plenário da instituição, localizada na Avenida Mato Grosso, 4.700.

Deixe seu Comentário

Leia Também