À espera do 'friozão', maio pode ter último dia de calor nesta quinta-feira em MS

A quinta-feira (23) poderá ser o último dia de calor em Mato Grosso do Sul, isso porque a partir desta sexta-feira (24), as temperaturas devem mudar drasticamente com a chegada de uma frente fria intensa.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), existe a possibilidade de chuvas nas regiões Sudoeste, Centro-Sul e Pantanal.

Tais instabilidades ocorrem devido à aproximação de uma nova frente fria aliada ao avanço de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Os termômetros em Campo Grande marcam 21ºC inicialmente e chega aos 31ºC nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima é de 19ºC e a máxima semelhante à capital. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã tem mínima de 16ºC e máxima de 27ºC. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 20°C e 33°C.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 17°C e máxima de 32ºC; já em Três Lagoas, as temperaturas iniciam aos 20°C e sobem até 34°C. Coxim, na região Norte, amanhece com 20°C e chega aos 33°C ao longo do dia.

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, marcam 21°C pela manhã, com máximas de 31ºC e 32°C, respectivamente. Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, registra a temperatura mais baixa do dia, com valores que variam entre 15ºC e 29ºC.

