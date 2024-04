Abril começa com possibilidade de chuva em Campo Grande

O mês de abril começa praticamente como março terminou: prometendo chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul, principalmente para Campo Grande, nesta segunda-feira (1°).

As temperaturas começam a subir gradativamente ao longo desta semana em algumas regiões, mas o calor não deve ser frequente em vista da instabilidade que o clima sul-mato-grossense enfrenta.

Segundo o Climatempo, Campo Grande terá sol em boa parte do dia, mas o tempo pode mudar no período da tarde com pancadas de chuvas, que se estendem até à noite. A mínima fica em torno dos 20°C e a máxima deve chegar até os 31°C.

A previsão meteorológica aponta que as temperaturas podem ficar acima da média em áreas de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e também parte do Sul do país.

Essas áreas terão maior domínio de massas de ar quente e seco, que vão prevalecer durante boa parte do mês, trazendo condições de temperaturas mais altas e alguns períodos até de calor intenso, especialmente para os sul-mato-grossenses.

No decorrer do mês, também teremos mais entradas de ar frio, especialmente no Sul. Essas primeiras massas de ar frio do outono com uma intensidade maior vão encontrar ainda um domínio de ar quente sobre grande parte do país, então isso pode acabar trazendo temporais sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo áreas do Paraná e de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também