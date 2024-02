Alternância entre sol e chuva marca o 'sextou' em Mato Grosso do Sul

No tradicional 'sextou', o dia 9 de fevereiro deverá ser marcado pela alternância de situações no clima em Mato Grosso do Sul, podendo ter sol e chuva em várias regiões.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta para essa instabilidade, mas com detalhes de pancadas de chuvas típicas do verão.

A maior probabilidade de chuvas ocorre nas regiões Centro-Sul, Sudoeste e Pantanal. Já as regiões Sudeste, Leste e Bolsão devem enfrentar altas temperaturas.

Em Campo Grande, a mínima é de 22°C e a máxima de 29°C. Dourados e Iguatemi marcam 21°C inicialmente e atingem 31°C ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 22°C e chega aos 29°C no período da tarde.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 24°C, enquanto a máxima atinge 33°C; Paranaíba apresenta variação entre 23°C e 32°C. No Norte, Coxim e Camapuã registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, marca 25°C pela manhã e 33°C nos horários mais quentes, assim como Corumbá, no Pantanal. Ainda na região pantaneira, os valores em Aquidauana variam entre 24°C e 32°C.

