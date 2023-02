Apesar das nuvens, domingo será de calor em Mato Grosso do Sul

Domingo de pré-carnaval será de sol e calor em Mato Grosso do Sul. Conforme previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo), podem ocorrer apenas pancadas de chuva isoladas justamente devido a alta temperatura somada a umidade, além das áreas alongadas de baixa pressão atmosférica.

Em Campo Grande, a mínima prevista permanece em 21ºC e a máxima em 29ºC. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 22ºC e máxima de 31ºC. No Sul do Estado, Iguatemi terá céu com muitas nuvens e o sol pode aparecer por lá durante o domingão, com temperaturas que ficam entre 21ºC e 33ºC.

No Sudoeste, Porto Murtinho terá mínima de 23ºC e máxima de 32ºC. Em Corumbá, o sol pode aparecer durante a manhã, mínima de 24ºC e máxima de 28ºC. No Norte, a previsão para Coxim indica sol com nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia, e as temperaturas devem atingir os 32ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também