Apesar do frio pela manhã, dia promete ser ensolarado em Campo Grande

A previsão do tempo indica que este sábado (17) deve ter formação de nuvens baixas, como nevoeiros e neblinas, devido às condições meteorológicas como baixas temperaturas e alta umidade relativa do ar, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, a mínima será de 10°C e a máxima de 18°C; em Dourados, a temperatura varia entre 8°C e 17°C. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 9°C na manhã e 18°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no sul, o dia começa com 8°C e atinge os 16ºC nos períodos mais quentes.

No Pantanal, a mínima em Aquidauana será de 11°C e em Corumbá de 13°C, e a máxima nessas cidades será de 21°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com temperatura de 10°C e atinge 20°C ao longo do dia. No norte, onde os termômetros estão mais elevados, em Coxim a mínima será de 14°C e a máxima de 24°C.

Confira no mapa:

