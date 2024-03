Aproximação de frente fria pode colocar fim no calorão já nesta quinta-feira em MS

A aproximação de uma frente fria deve começar a mudar o tempo a partir desta quinta-feira (21) em boa parte de Mato Grosso do Sul. O principal pinto é que o fenômeno será responsável por colocar fim na onda de calor.

Com possíveis chuvas para o final do dia, a quinta amanhece com tempo firme, porém, ao longo dele, ocorre um aumento de nebulosidade. Além disso, são esperadas chuvas fracas a moderadas e, localmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de um cavado que antecede a chegada da frente fria. A atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica também favorece a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 26°C inicialmente e atingem 35°C. Em Dourados, a mínima é de 25°C e a máxima de 38°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram 26°C pela manhã e chegam, no período da tarde, a 36°C e 37°C, respectivamente.

Paranaíba, no Bolsão, tem mínima de 25°C e máxima de 35°C; em Três Lagoas, na mesma região, os valores variam entre 27°C e 37°C. No Norte do estado, o município de Coxim tem mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá atingem 38°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 27°C e 29°C. Porto Murtinho, no Sudoeste, registra variação entre 29°C e 40°C, temperatura mais alta do dia.

