Aquidauana foi uma das cidades mais quentes do Estado nesta segunda-feira

Aquidauana, um dos municípios que fazem parte do Pantanal sul-mato-grossense, registrou temperatura recorde nesta segunda-feira (7), sendo uma das cidades mais quentes do Estado, com os termômetros registrado uma máxima de 43,7ºC.

Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o clima na cidade pantaneira também foi marcado por baixa umidade relativa do ar, com mínima registrada de apenas 7%.

Vale lembrar que esse valor é muito abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como ideias para a saúde humana. O órgão ainda aponta que níveis inferiores a 30% já são considerados preocupantes e perigosos para a saúde humana.

Em comparação, a umidade registrada em Aquidauana chega a ficar abaixo do registrado em desertos como o do Saara, no continente Africano, e do Atacama, no Chile.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também