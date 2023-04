Avanço de frente fria deve trazer instabilidade e chuva nesta quarta em MS

Apesar do tempo amanhecer com sol entre nuvens em algumas regiões, o avanço de uma frente fria oceânica pode trazer instabilidade no tempo e chuvas para Mato Grosso do Sul durante ela quarta-feira (12).

Em Campo Grande, por exemplo, o dia começou com tempo nublado e um grande indicativo de chuva para as próximas horas.

Até mesmo a temperatura estava amena nas primeiras horas do dia. A expectativa é de mínimas de 21°C e máximas em 28°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade também favorecem a formação de instabilidades e chuvas no Estado.

São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que em algumas regiões como o Pantanal, Campo Grande, Dourados e no Norte podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Dourados, mínima de 21ºC e máxima de 30°C. Ponta Porã terá mínima de 20°C e máxima de 28°C. Porto Murtinho registra 23°C de mínima e atinge 30°C de máxima.

No Norte, Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 30°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 29°C.

