Bem-vindo, outono! Tempo segue instável e previsão é de chuva em MS

Nesta segunda-feira (20), inicia o outono às 17h25 (horário de MS), que termina em 21 de junho. A primeira semana da estação começa com tempo instável e previsão de mais chuva em Mato Grosso do Sul.

Conforme a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), climatologicamente é o período de transição entre estações chuvosa e seca.

Em Campo Grande a temperatura varia entre 30°C e 22°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas.

Na região Sul, a máxima deve chegar aos 28°C em Dourados, enquanto a mínima fica na casa dos 21°C. Já em Ponta Porã os termômetros variam entre 19°C e 30°C, nas duas cidades há previsão de chuva isolada.

Em Corumbá e Aquidauana a maxíma pode atingir os 30°C, mas com muitas nuvens e pancadas de chuvas a qualquer momento do dia.

