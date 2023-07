"Bota casaco": Frio deve voltar a MS com mínima de 6ºC na semana que vem

Estamos no inverno, então o frio não deve ser surpresa para ninguém. Depois de dias de sol, a meteorologia prevê uma nova frente fria, com mínimas de 6ºC em Mato Grosso do Sul, já para a próxima semana. Campo Grande deve registrar mínima de 8ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma frente fria avança e deve chegar no Estado na próxima quinta-feira (13), derrubando as temperaturas já na madrugada seguinte.

Outras mínimas previstas são de 7ºC nos municípios de Ponta Porã, Dourados, Amambai, Paranhos, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí e Mundo Novo; 8ºC em Bonito e Maracaju; 9ºC para Porto Murtinho, Três Lagoas e Aquidauana; 11ºC em Corumbá e Paranaíba; e 12ºC em Coxim.

A meteorologia prevê ainda a possibilidade de chuva na região sul do Estado no domingo (9). Em Campo Grande, onde não chove desde 16 de junho, e na região pantaneira, há possibilidade de pancadas de chuva somente para a próxima semana.

Até a chegada da frente fria, os dias devem amanhecer e anoitecer com ventos gelados, como tem acontecido.

