Brasil teve quase 3 meses a mais de calor por causa da mudança climática, diz estudo

Um relatório internacional, feito em conjunto por grupos como World Weather Attribution, Climate Central e do Centro Climático da Cruz Vermelha, e divulgado nesta terça-feira (28), mostrou que, nos últimos 12 meses, os brasileiros enfrentaram quase 3 meses a mais de dias quentes por causa da mudança climática.

Foram analisados dados de 2023 e de 2024 em comparação com a média de décadas anteriores, com os pesquisadores considerando que a temperatura de um dia era anormal em um determinado local se ela excedesse 90% das temperaturas diárias registradas entre 1991 e 2020.

Levando em conta esses parâmetros, os pesquisadores notaram 83 dias de calor acima do normal, quase três vezes acima da média global para a pesquisa, que foi de 26 dias.

As altas temperaturas não afetaram somente o Brasil. Segundo a análise, mais de 6 bilhões de pessoas foram expostas a temperaturas nunca vistas nos últimos 29 anos, com os últimos 12 meses sendo os mais quentes já registrados no planeta.

