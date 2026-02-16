Calor de 39°C toma conta de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

O calor intenso não deverá dar trégua para os sul-mato-grossenses nesta segunda-feira, dia 16, e o tempo ficará quente e seco em praticamente todas as regiões do estado.

Embora a meteorologia informe essa situação, devido à atuação de um bloqueio atmosférico, ainda há chances de ocorrer pancadas de chuvas e até tempestades em algumas regiões.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) relata que os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 22°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 33°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 34°C.

