Calor intenso e máximas de 35°C predominam no domingo em MS

Mato Grosso do Sul volta a enfrentar dias de intenso calor e prova disso é que domingo, dia 21, algumas cidades terão temperaturas próximas dos 35°C, mas com sensação superior ao numeral.

Há pequenas possibilidades de chuvas isoladas em algumas regiões, podendo até ocorrer tempestades, mas as chances são consideradas pequenas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica uma condição típica de verão, com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. No entanto, devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, há possibilidade de ocorrência de chuvas.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de até 31°C.

