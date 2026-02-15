Calor intenso reaparece e domingo de Carnaval deve ter muito sol em MS

O domingo, dia 15, promete ter um clima mais estável e dificilmente poderá contar com alterações em Mato Grosso do Sul. Diante desse cenário, os termômetros podem marcar máximas acima dos 35°C.

A previsão meteorológica indica tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade e isso ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão, que favorece o tempo mais quente e seco.

Porém, isso não inibe as pancadas de chuvas e rápidas tempestades acompanhadas de rajadas de vento que podem ocorrer, conforme explica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 22°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 33°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 34°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também