Calor segue presente, mas chuva pode aparecer neste sábado em MS

A instabilidade volta a ser frequente em Mato Grosso do Sul neste final de semana com risco de chuva, embora o sol e o forte calor se apresentem bem neste sábado (1°). As máximas podem chegar a 34°C no estado.

Durante a sexta-feira, Campo Grande voltou a ficar debaixo d'água após um temporal repentino e que surpreendeu muita gente.

Para a capital sul-mato-grossense, a expectativa é de sol entre nuvens, mas a probabilidade de chuva permanece. A máxima deve chegar aos 32°C, enquanto a minina fica em 22°C.

Demais regiões do Estado estarão com instabilidade presente, principalmente a região sul do estado. Os termômetros indicam altas temperaturas e máximas de 33°C.

Na área pantaneira, Aquidauana e região, o sol forte será predominante e as máximas terão temperaturas na casa dos 35°C mais uma vez.

Deixe seu Comentário

Leia Também