Calor volta a aparecer e temperaturas sobem nesta quarta-feira em MS

Após alguns dias de instabilidade, o tempo em Mato Grosso do Sul parece ficar estável e tanto que faz as temperaturas máximas subir gradativamente ao longo desta quarta-feira (3) com a presença do sol.

Esse aumento está associado ao avanço de uma alta pressão atmosférica que favorece a elevação gradual das temperaturas

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) não descarta a probabilidade de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões Centro-Norte e Oeste.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 23°C inicialmente e atingem 32°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 22°C e máxima semelhante à capital. Na fronteira com o Paraguai, a mínima em Ponta Porã é de 21°C e a máxima chega aos 28°C. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 23°C e 32°C.

No Bolsão, Paranaíba amanhece com 23°C e registra 32°C à tarde; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 24°C e máxima de 33°C. No Norte do estado, as temperaturas em Coxim variam entre 24°C e 34° durante esta quarta.

Na região Pantaneira, Corumbá tem mínima de 26°C e máxima de 33°C, já Aquidauana marca 24°C inicialmente e atinge máxima de 34°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem 25°C pela manhã e 33°C nos horários mais quentes.

