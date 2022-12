Calorão de 38°C e tempestades repentinas marcam a última sexta do ano

A última sexta-feira do ano deve ser quente e ter pancadas de chuva ao longo do dia por conta da instabilidade que insiste em ficar sobre Mato Grosso do Sul. São esperadas chuvas e tempestades nas regiões centro-norte e leste, provocadas pelo calor.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas são típicas de verão, e ocorrem com maior frequência no período da tarde. Já nos municípios localizados na parte sul, o tempo estará firme com sol e variação de nebulosidade.

Nas regiões sul e leste, são esperadas mínimas entre 19/22°C e máximas de até 32°C. Já na região norte, mínimas entre 22 e 24°C e máximas de até 32°C. Na região sudoeste as máximas podem ficar entre 34 e 38°C. Na Capital, espera-se temperatura mínima de 21°C e máxima de até 29°C.

Confira no mapa:

Deixe seu Comentário

Leia Também