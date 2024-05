Campo Grande amanhece com neblina e frio ganha novo aliado nesta segunda

O frio continua intenso e segue derrubando gradativamente as temperaturas em Mato Grosso do Sul. Para essa semana, a última do mês de maio, a meteorologia ressalta que a onda de ar fria ganha mais força nesta segunda-feira (27) e principalmente terça-feira (28).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a continuidade do frio será impulsionada por outra frente fria e que irá favorecer o avanço para todas as regiões do Estado.

Nos próximos dias, por exemplo, são esperados temperaturas de 4°C a 5°C em algumas cidades, mas em determinadas regiões, como o sul e o extremo sul do Estado, mínimas abaixo dos 4°C, favorecendo, com menor probabilidade, a chance de geada fraca.

Campo Grande amanheceu com os termômetros registrando mínima de 13°C, mas diante do surgimento dessa nova frente fria, as temperaturas podem ficar abaixo dos dois dígitos, já que a meteorologia estipula que a mínima fique entre 8°C e 10°C.

