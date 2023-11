Campo Grande foi a cidade mais chuvosa de MS nas últimas 72h; ventos passaram dos 100km/h

Com as chuvas e temporais dos últimas dias registrados em Mato Grosso do Sul, o índice de chuva para o mês de novembro subiu mais um pouco, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nas últimas 72h, apenas em Campo Grande, choveu 107,8 milímetros.

Índice dos últimos três dias, é mais que o dobro do acumulado de chuva na Capital nos primeiros 15 dias do mês de novembro, quando o Cemtec divulgou 42,0 milímetros de chuva na cidade, número 80% menor do que a média histórica para o período.

A segunda cidade com maior volume de chuva das últimas 72h, vem bem atrás da Capital, Nova Alvorada chegou a 69,6mm e Aquidauana em 64,8mm.

Já os ventos em Campo grande chegaram a 102km/h, Água Clara chegou a 66km/h. Outras cidades com fortes ventanias foram, Nhumirim, Bonito e Bandeirante, onde os valores ficaram entre 54 e 61m/h.

