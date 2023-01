Capital registrou 17 milímetros de chuva nas últimas 12 horas

Com a chegada da frente fria, previsão de tempo instável já indicava chuva em Mato Grosso do Sul. Nas cidades de Angélica, Mundo Novo e Ivinhema foram mais de 40 milímetros nas últimas 12 horas.

Para entender o volumes de chuva, o cálculo deve ser feito em milímetros e metro quadrado. 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

Em todo o estado foram mais de 300mm. As cidades com maior volume de chuva registrada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) foram Bataguassu, Sete Quedas, Mundo Novo e Angélica.



Em Campo Grande foram 17 mm. Confira abaixo:

