Capital tem dia ameno e temperatura máxima pode chegar a 30ºC

A temperatura máxima nas cidades de Mato Grosso do Sul, não devem passar dos 33ºC neste domingo (26), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que indica ainda probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os maiores acumulados de chuvas são esperados para as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado, com valores acima de 60mm/24h. A formação de tempestades mais intensas devem ocorrer apenas de maneira mais isolada.

Campo Grande deve registrar máxima de até 30ºC. Em Dourados, os termômetros marcam 19°C inicialmente e chegam até 27°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram 19°C pela manhã e 24°C e 25°C pela tarde, respectivamente.

