Céu ficará nublado na capital e máxima não deve passar dos 35°C

Em Campo Grande, apesar do céu nublado em algumas regiões nesta sexta-feira (18), ainda não há expectativa de chuvas, segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Com sol entre nuvens e umidade do ar relativamente baixa, a temperatura máxima na capital não deve passar dos 35°C e a mínima pode chegar a 21°C.

Em todas as regiões do Estado a previsão é de céu claro a parcialmente nublado sem expectativa de chuva. Umidade relativa do ar baixa estimada entre 15% a 75% no MS ao longo do dia, com valores menores estimados nas regiões noroeste, norte, central e bolsão.

As temperaturas continuma elevadas em Mato Grosso do Sul com grande amplitude térmica e poderá variar entre de 16 °C a 40 °C, sendo as cidades da região do Pantanal, leste e centro-norte as mais afetadas pelo calor.

Já na região sudoeste, clima ficará levemente mais fresco com sol entre nuvens. Confira a temperatura em cada região:





Deixe seu Comentário

Leia Também