Céu nublado com possibilidade de temporais em MS

A previsão para esta terça-feira (17) é de céu nublado a encoberto com expectativa para pancadas de chuva em todas as regiões do Estado, segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec).

Segundo Cemtec, a umidade relativa do ar está estimada entre 55% a 95% ao longo do dia. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre 20 °C a 33 °C e na capital variação está estimada em 21 °C a 29 °C.

Alerta para possíveis condições adversas, tais como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

Recomendações em casos de evento adverso:

Em caso de ventos fortes: não estacionar embaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão, pois há risco de queda.

Em caso de chuvas fortes: Jamais permita que alguém suba nos telhados após a chuva, há risco de queda; não enfrente pontos de alagamentos ou enxurradas temporárias, procure rotas alternativas; se estiver no trânsito, procure lugar seguro e espere a chuva passar. Caso não conseguir, dirija sempre devagar, acenda farol baixo, mantenha distância de veículos a sua frente.

Em caso de raios: Evite estar em local aberto; não se abrigue embaixo de árvores; não esteja próximo a cercas de metal; esteja calçado; desligue eletroeletrônicos da tomada; não fique em pontos altos como morros ou topos de prédios; não se abrigue embaixo de estruturas metálicas.

