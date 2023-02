Chegada de frente fria deve trazer mais chuva nesta quinta-feira

A chegada de uma frente fria deve trazer mais chuva nesta quinta-feira (16) em Mato Grosso do Sul, em algumas regiões podem ocorrer até tempestades. Em Campo Grande, a temperatura varia entre 22°C e 28°C, são esperadas pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e à noite.

De acordo com o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade. Na região pantaneira o dia promete ser quente e a máxima deve atingir os 31°C em Aquidauana e Corumbá.

Mas, as temperaturas mais altas devem ser registradas no Bolsão, com máxima de 34°C em Três Lagoas e mínima de 23°C, com pancadas de chuvas durante o dia.

Há previsão para chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região central, sul e oeste do Estado. Esperam-se acumulados de chuvas que podem superar os 50 mm/24h.

Confira o mapa abaixo:

