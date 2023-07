Chove ou não? Segunda-feira tem tempo nublado, mas com calor de 33°C em MS

Enquanto aguarda ansiosamente pela chuva inicialmente prometida para essa semana, Mato Grosso do Sul amanhece a segunda-feira (10) com algumas nuvens no céu, mas os termômetros ainda devem registrar altas temperaturas, como a região norte com 33°C.

Outra situação climática para essa semana é a chegada de uma frente fria, que poderá ocasionar queda na temperatura, diminuindo o ritmo do calor e o tempo seco, que também é mais uma preocupação entre a população.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar fica em alerta ficando entre 30% e 50%, causando certo desconforto nas pessoas e prejudicando a saúde.

Em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. Em Dourados, 14°C pela manhã e de 30ºC a tarde. No sul do Estado, em Amambai e Naviraí, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 30ºC.

No Pantanal, mínima de 21°C em Corumbá, e de 20°C em Aquidauana, mas as máximas nestes municípios serão de 32°C e 33°C, respectivamente. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e chega aos 33°C ao longo do dia.

No norte, em Coxim, as temperaturas variam entre 15°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão 15°C no amanhecer e 33°C nos horários mais quentes.

