Chuva fraca e temperatura amena predominam neste sábado

O sábado (8) promete ser de chuva fraca e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul. Na Capital, os termômetros devem varia entre 18°C e 26°C, com muitas nuvens e chuva isolada ao longo do dia, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Corumbá a mínima deve chegar aos 20° e a máxima 31°C, o céu será nublado e também é esperado chuva fraca pela região. Aquidauana deve atingir 30°C de máxima. Em Porto Murtinho, a máxima fica na casa dos 31°C.

Já em Dourados a máxima não deve passar dos 29°C, enquanto a mínima pode alcançar os 20°C, com muitas nuvens e chuva isolada.

