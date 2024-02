Chuva pode aparecer, mas calor predomina nesta sexta-feira em MS

A instabilidade deve marcar essa sexta-feira (23) em Mato Grosso do Sul, trazendo a possibilidade de pancadas de chuvas em meio as temperaturas que permanecessem altas, podendo atingir até os 35°C em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de pancadas de chuva e ainda tempo com sol e variação de nebulosidade.

Com a combinação de outros fatores meteorológicos, as pancadas de chuvas e, de forma mais pontual, chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento pode ocorrer nas regiões Norte, Central, Oeste e Pantaneira.

Nas regiões sul e leste são previstas temperaturas mínimas entre 21°C e 24°C e máximas de até 35°C nas regiões Sul e Leste. Para as regiões Sudoeste, Norte e Pantaneira, as mínimas devem ficar entre 22°C e 25°C e máximas de até 33°C.

Para a região do Bolsão as mínimas devem ficar entre 24°C e 25°C e máxima deve ser de até 36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 30°C e 31°C.

