Chuva traz fim a dia de calor na Capital

Os campo-grandenses estavam lidando com o calor há alguns dias, mas na tarde desta quarta-feira (8) o cenário mudou e finalmente e a Capital recebeu a tão necessária visita de uma chuva.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande está na área de perigo potencial para tempestades, com a previsão do tempo apontando para uma tarde e noite marcadas por pancadas de chuva com trovões e ventos fracos para moderados.

O sistema ALERT-AS, também do Inmet, alerta para o risco de queda de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia alagamentos.

Em caso de emergência ou dúvidas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil no telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no número 193.

