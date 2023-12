Chuvarada toma conta desta segunda-feira em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul entrou novamente em uma nova onda de instabilidade e nesta segunda-feira (4), existe a possibilidade de que o dia todo seja de chuva, acompanhada de ventos e até queda de granizo em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o motivo de tal instabilidade é o avanço de uma frente fria oceânica, combinada com o intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia.

Os dados do Cemtec apontam que os maiores acumulados de chuva nesta segunda-feira estão previstos para porção sul do Estado.

Os termômetros devem variar entre 22°C e 31°C nas regiõe sul, leste, norte e pantaneira, enquanto no Bolsão e sudoeste fica entre 22°C e 34°C.

Já em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 29°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também