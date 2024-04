Chuvas devem continuar e MS terá tempo instável com proximidade de frente fria

A passagem de uma frente fria em Mato Grosso do Sul ajudará a manter o tempo chuvoso e também a instabilidade, como acontece nesta segunda-feira (15).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão para esta segunda-dia (15) indica tempo instável, com probabilidade para chuvas moderadas a mais intensas, além de tempestades.

As temperaturas mínimas devem variar entre 21°C e 23°C e, com máximas entre 28°C e 30°C graus para as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste. Nas regiões Norte e Pantaneira, são esperadas mínimas entre 24°C e 26°C e máximas entre 30°C e 32°C graus.

Para as regiões do Bolsão e Leste do estado, mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de até 30°C ou 33°C graus.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 27°C e 29°C graus.

