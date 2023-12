Chuvas diminuem, mas instabilidade permanece em MS nesta quarta-feira

O tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (6), mas a diferença é que o volume de chuva pode diminuir comparado aos últimos dias, pelo menos é o que indica a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A possibilidade de chuva segue a mesma, mas pontualmente, também podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Além disso, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Campo Grande amanhece com 22°C e atinge os 30°C nos horários mais quentes do dia, assim como Dourados. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem mínima de 21°C e máxima de 28°C. Anaurilândia, na região Leste, apresenta variação entre 23°C e 31°C.

No Sudoeste do estado, os termômetros em Porto Murtinho marcam inicialmente 24°C e chegam aos 32°C. Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana têm mínimas de 24°C e atingem máximas de 29°C e 30°C, respectivamente.

Coxim e Camapuã, na região Norte, apresentam temperaturas semelhantes: 22°C pela manhã e 32°C no período da tarde.

No Bolsão, Paranaíba pode ser o município mais quente desta quarta-feira, com mínima de 23°C e máxima que deve atingir os 34°C.

