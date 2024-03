Clima continua instÃ¡vel e chuva pode cair a qualquer momento

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Mato Grosso do Sul mantém variações do clima instáveis em diferentes regiões do Estado neste sábado (30).

As condições de chuva devem se manter, podendo ficar mais intensa ou fraca nas regiões centro-norte, nordeste, leste e Bolsão. A presença de uma fraca Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) contribui para a manutenção dessas instabilidades.

Já nas regiões sul, sudoeste e sudeste, espera-se um tempo mais firme, com aberturas de sol e pouca nebulosidade.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas de até 29°C. Os ventos atuam entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

As temperaturas devem variar conforme as diferentes regiões do Estado, mantendo-se dentro da média esperada. Ainda há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente durante o período da tarde e noite, devido ao aquecimento diurno.

