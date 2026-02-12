Menu
Clima de MS segue com máximas acima dos 35°C nesta quinta-feira

Meteorologia ressalta a possibilidade de chuva em algumas regiões

12 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu azul mais uma vez e sol logo pela manhã em Campo GrandeCéu azul mais uma vez e sol logo pela manhã em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A quinta-feira, dia 12, promete ter temperaturas altas e com máximas superando a barreira dos 35°C em algumas regiões, mas a meteorologia ressalta a possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul.

As regiões norte e nordeste do estado contam com a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que favorece a manutenção das instabilidades, com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a condição para chuvas permanece ao longo da semana. Em pontos isolados do estado, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

