Clima segue estável e MS pode ter calor de 32°C nesta quinta-feira

As temperaturas seguem amenas no amanhecer desta quinta-feira (6) em Mato Grosso do Sul, com leve sensação de frio, e sobem rapidamente durante o dia, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A previsão é de temperaturas máximas que podem ultrapassar os 32°C, principalmente no norte do Estado

Durante a tarde, com temperaturas em elevação, os índices de umidade relativa do ar diminuem rapidamente podendo ser registrado valores entre 20% e 40%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos.

Em Campo Grande, a mínima será de 17°C e a máxima de 29°C. Em Dourados, 14°C pela manhã e de 30ºC a tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 13°C inicialmente e sobem até os 29ºC.

Em Ponta Porã terá 16°C cedo, com previsão de elevação gradativa até os 27°C durante a tarde.

No Pantanal, mínima de 21°C em Corumbá, e de 17°C em Aquidauana, as máximas nestes municípios serão de 30°C e 31°C, respectivamente. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 22°C e chega aos 32°C ao longo do dia.

No norte, em Coxim, as temperaturas variam entre 16°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão 14°C no amanhecer e 30°C nos horários mais quentes.

