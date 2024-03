Clima serÃ¡ ameno com possibilidade de chuvas isoladas neste domingo na Capital

Neste Domingo de Páscoa a previsão é de instabilidades em praticamente todo o Estado, em razão da aproximação e deslocamento de um cavado, aliadas ao transporte de umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai contribui para a formação de nebulosidade e chuvas em Mato Grosso do Sul.

Devem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada em diversas áreas, acompanhadas de possíveis tempestades, principalmente nas regiões sul, sudeste, sudoeste, central e pantaneira.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22°C e máximas de até 30°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h

Estão previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas de até 33°C nas regiões sul, sudeste e leste do estado. Para as regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas de até 33°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 21-23°C e máximas entre 30-32°C.

