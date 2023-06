Com máxima de 33°C, sábado deve ser de calor e tempo seco em MS

O calor deve ser predominante nos próximos dias e pode contar com um aliado: o tempo seco. Neste sábado (24), as temperaturas máximas podem alcançar 33°C em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo permanecerá estável e não há qualquer previsão de chuva para o Estado.

Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C, com bastante sol logo nas primeiras horas do dia. Na região pantaneira, mínima de 21°C em Corumbá e de 18°C em Aquidauana, e a máxima será de 31°C nestes municípios.

Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge os 33°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 17°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 15°C pela manhã e 29°C durante a tarde.

Em Dourados, a temperatura varia entre 15°C e 30°C. No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 16°C na manhã e 29°C durante a tarde.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã começa o dia com 17°C e atinge os 28ºC; no Cone-sul, Iguatemi terá 17ºC de mínima e 28°C de máxima.

