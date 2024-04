Com previsão de chuva, tempo deve ficar instável em MS nesta terça

O clima em Mato Grosso do Sul deve apresentar instabilidades durante a terça-feira (2), podendo ocorrer pancadas de chuvas a qualquer momento, mesmo com o sol aparecendo em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas são atribuídas à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a disponibilidade de umidade.

Espera-se a ocorrência de chuvas de intensidade variável, desde fraca a moderada, com possibilidade de tempestades localizadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Quanto às temperaturas, elas devem oscilar entre 20°C e 34°C. Nas regiões sul, sudeste e leste do Estado, a mínimas previstas fica em 20°C, com máxima chegando a 30°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, a mínima pode chegar a 24°C, com máximas de até 33°C.

No norte e Bolsão, as temperaturas mínimas deve situar-se em 22°C, alcançando máxima de 34°C. Na capital Campo Grande espera-se um dia com mínima de 21°C e máxima de 30°C.

