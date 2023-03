Com risco de chuva, clima quente permanece no 'sextou' em MS

A instabilidade no tempo em Mato Grosso do Sul vai voltando aos poucos, mas ainda assim as altas temperaturas e o forte calor permanecem nesta sexta-feira (31), no último dia do mês de março. Há risco de chuva ao longo do dia em diversas regiões do estado e principalmente em Campo Grande.

Segundo o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este tempo quente e seco é favorecido pela atuação de uma circulação anticiclônica.

Na Capital, por exemplo, a temperatura deve variar entre 22°C e 32°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. As chuvas serão de intensidade fraca e moderada devido à combinação de calor e umidade, aliando ao avanço de uma frente fria oceânica.

Já em Dourados fica entre 22°C e 34°C e Ponta Porã, na região de fronteira, terá máxima de 31°C, com mínima de 21°C. Na cidade de Corumbá a variação será de 24°C e 33°C.

Em Aquidauana, no começo do Pantanal, as máximas chegam a 35°C.

