Com sol de 'rachar a cuca', semana começa com calor de 39°C em MS

O clima em Mato Grosso do Sul parece ter se estabilizado nesses últimos dias e a tendência é que nos próximos, o calor predomine com maior frequência, podendo elevar as temperatura máximas até a casa dos 40°C em algumas cidades.

O sol de rachar a cuca deve ser intenso nos próximos dias, evitando a formação de nuvens carregadas e formadoras de chuvas.

A meteorologia indica sol com variação de bastante nebulosidade para todo o Estado devido a atuação de uma alta pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera.

Nas regiões norte, central e pantaneira, podem ocorrer pancadas de chuvas e até chuvas intensas devido a grande disponibilidade de calor e umidade no ar, aliando ao avanço de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Valesca Fernandes, meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), explica que ao longo da semana as temperaturas devem estar em elevação, chegando até aos 40ºC.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, a temperatura mínima fica em 27ºC e a máxima nos 37ºC, em especial no município de Porto Murtinho.

Para o Bolsão, norte e leste, os números variam entre 23ºC e 39ºC. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 23ºC e a máxima de 35ºC.

