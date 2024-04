Com tempo instável, meteorologia não descarta chuva para essa segunda em MS

Mato Grosso do Sul abriu a segunda semana do mês de abril com um clima ameno e com resquícios da chuva de domingo. A meteorologia, por exemplo, não descarta mais chuva para essa segunda-feira (8).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a aproximação de uma frente fria ajuda ainda mais na formação de nuvens carregadas.

Não está descartada tempestades para o estado ao longo do dia.

Para as regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 25-27°C e máximas de até 35°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23-25°C e máximas de até 33°C.

