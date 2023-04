Confirmando previsão, chuva marca início da tarde deste sábado

O céu não está totalmente fechado, mas o clima é de chuva. Em algumas regiões da Capital, a pancada de chuva marcou o início da tarde de hoje.

Para o resto do dia, a previsão aponta que pode chover ao longo da tarde, e durante a noite.

A previsão indica que por conta do avanço de uma frente fria, o tempo se mantenha instável, com indicativos de chuvas em algumas áreas de Mato Grosso do Sul.

