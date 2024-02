Crise! Cidade do México pode ficar sem água em junho, apontam especialistas

Uma das maiores cidades do mundo, com 22 milhões de habitantes, a Cidade do México, capital do México, enfrenta uma crise hídrica causada por vários fatores, como geografia, desenvolvimento urbano e alterações climáticas. Segundo especialistas, a falta de água na cidade está atingindo níveis tão elevados, que pode chegar à seca total em alguns meses.

A capital mexicana recebe 60% da água de um aquífero mediterrâneo, mas estão extraindo muito material do local que está ocasionando o afundamento da cidade, cerca de 50 centímetros por ano. Além disso, depósito natural de água não está sendo reabastecido com a rapidez necessária

O morador Alejandro Gomez disse estar sem água corrente há mais de três meses. Tem dias que a água chega por duas ou três horas, mas é suficiente para encher somente alguns baldes.

Outro motivo para essa seca são os anos de baixas chuvas, diante disso as autoridades impuseram restrições à água bombardeada dos reservatórios. E ainda faltam quatro meses para o inicio das chuvas na capital mexicana.

A crise foi estopim para um debate na qual muitos especialistas apostam, que no dia 26 de junho a Cidade do México se encontre no “dia zero” de água, caso as chuvas não iniciem logo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também