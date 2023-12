Defesa Civil alerta para tempestades em Campo Grande

Após um calorão sem fim, as altas temperaturas finalmente deram uma trégua, mas de uma maneira um tanto brusca. A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta, por meio de SMS, para os moradores da Capital sobre a possibilidade de forte tempestade.

No início da tarde de hoje alguns campo-grandenses foram pegos de surpresa com o alerta, que informa para a possibilidade de chuva e ventos inventos, com possibilidade de queda de galhos de árvores e alagamentos.

O órgão aconselha que o campo-grandense acompanhe visualmente o clima, para ficar de olho em sinais de tempestade.

Inmet também alerta para tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para tempestades, esse, em boa parte de Mato Grosso do Sul.

A previsão é de ventos que podem chegar até 60 km/h, com chuva de até 50 mm/dia.

É recomendado que a população evite procurar abrigo debaixo de árvores durante a tempestade, já que existe o risco de descarga elétrica, e também evite estacionar seus veículos debaixo ou próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, já que estas podem sofrer danos com o vento.

Em caso de emergência ou se precisar de mais informações, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 e com a Defesa Civil no número 199.

